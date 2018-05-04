Группа Bon Jovi названа худшей в мире рок-музыки

Американский портал Vulture составил рейтинг музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Последнюю, 214-ю строчку в нем заняла группа Bon Jovi и ее лидер Джон Бон Джови.
Музыкальные критики отмечают, что участники за 30 с лишним лет существования коллектива не спели ни одного хита. По мнению экспертов, эти музыканты "играют не в рок-группе, а в фильме про рок-группу". А самые популярные песни группы, по словам авторов рейтинга, написаны не членами коллектива, а композитором Дезмондом Чайлдом.
На одну позицию выше разместилась группа Queen. Ее назвали самой переоцененной в истории.
Также в последнюю десятку рейтинга вошли группы Kiss, Red Hot Chilli Peppers и ABBA.
Лучшим рок-музыкантом в Зале славы назвали Чака Берри, которого объявили основателем рока и одним из самых важных представителей американской культуры XX века. Второе место у британской группы The Beatles ( при этом сольно участники «ливерпульской четверки» заняли 43-е (Джон Леннон), 76-е (Пол Маккартни) и 203-е место(Джордж Харрисон)), на третьем - Боб Дилан.
Включение в Зал славы рок-н-ролла — символическое признание заслуг в мире музыки. Кроме рок-музыкантов, в список попадали и представители других музыкальных направлений, в том числе рэпа и поп-музыки. Многие деятели были включены в зал славы посмертно — например, Тупак Шакур — в 2017 году, в рейтинге он обогнал такие группы как AC/DC, The Doors и Metallica.