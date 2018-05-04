Группа Bon Jovi названа худшей в мире рок-музыки

Американский портал Vulture составил рейтинг музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Последнюю, 214-ю строчку в нем заняла группа Bon Jovi и ее лидер Джон Бон Джови.

Музыкальные критики отмечают, что участники за 30 с лишним лет существования коллектива не спели ни одного хита. По мнению экспертов, эти музыканты "играют не в рок-группе, а в фильме про рок-группу". А самые популярные песни группы, по словам авторов рейтинга, написаны не членами коллектива, а композитором Дезмондом Чайлдом.