Социальный робот из Швеции поможет ухаживать за больными и строить бизнес-модели

Искусственный интеллект, роботы и "большие данные" меняют наш стиль жизни и работы. Программа "Планета бизнеса" приглашает в Стокгольм, чтобы узнать, какие бизнес-перспективы открывают технологии завтрашнего дня.

Даниэл Гиллблад, эксперт по технологиям искусственного интеллекта: "Потенциал этого сектора огромен. Сегодня искусственный интеллект помогает автоматизировать множество процессов и в бизнесе, и в реальном секторе. Именно роботы стоят за быстрорастущей отраслью смарт-услуг. В перспективе нас всех ждут радикальные перемены, искусственный интеллект полностью изменит наш подход к работе".

Шведский стартап Furhat Robotics решил не ждать завтрашнего дня и уже сегодня выводит на рынок свое детище - "говорящую голову", компьютер с человекоподобным интерфейсом. Разработчики называют его социальным роботом.

В настоящее время "говорящая голова" участвует в эксперименте в аэропорту Франкфурта. Компьютер с улыбкой дает пассажирам практические рекомендации - куда идти, где ждать прибытия вещей.

Однако его потенциал гораздо шире, уверены создатели.

​​Самер Аль Мубаед, директор, Furhat Robotics: "Например, в промышленности роботы столько способны сделать! На сегодня люди не придумали ничего полезнее. Роботы могут помогать нам буквально на каждом шагу - в быту, в школе, в больнице или в торговом центре. Если мы будем правильно развивать свой бизнес, уверен, нас ждет колоссальный рост".

​Тем более, что власти ЕС обнародовали планы поддержки компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Речь идет и о прямой помощи стартапам вроде стокгольмского, и о упрощении внедрения "говорящих голосов" на рынок.

​​Самер Аль Мубаед, директор, Furhat Robotics: "Мы хотим, чтобы работы были в каждом доме. Наша разработка - лишь первый шаг на очень долгом пути".

​Опросы показывают: совершенствование роботов вызывает неоднозначную реакцию, людей беспокоит их влияние на рынок труда. Как именно искусственный интеллект может помочь бизнесу?

Даниэл Гиллблад, эксперт по технологиям искусственного интеллекта: "Значительная часть производственного процесса будет автоматизирована, что повысит эффективность компании. Роботам по силам взять на себя и общение с клиентами, они же помогут быстрее разрабатывать новые бизнес-модели, обучать персонал".

А если предприниматель только знакомится с миром новейших технологий, с чего ему стоит начать?

Даниэл Гиллблад, эксперт по технологиям искусственного интеллекта: "Прежде всего изучите, что сегодня можно перепоручить роботам, а что нет. Вы можете найти информацию о возможностях и границах искусственного интеллекта в Сети, ее там немало".

Искусственный интеллект и роботы в Европе

• Новые технологии и решения, в их числе искусственный интеллект, роботы и "большие данные, меняют наш стиль жизни и работы.

• Искусственный интеллект может помочь в решении таких насущных проблем, как уход за хроническими больными, предотвращение кибератак, создание новых бизнес-моделей.

• Пока европейский бизнес не пользуется этими возможностями в полную силу: только 25% крупных предприятий и 10% малых использовали потенциал "больших данных" в 2017 году.

• Шведский стартап Furhat - разработчик уникального социального робота, или "говорящей головы" - компьютера, предлагающего человекообразный интерфейс. Социальный робот может быть полезным в образовательном и медицинском секторах. Новинка принесла разработчикам несколько престижных наград в сфере науки и исследований (в их числе - премия Кристина Бенуа и премия ICMI Outstanding Demo).

•Еврокомиссия обнародовала план по расширению инвестиций в совершенствование искусственного интеллекта и разработку нормативов, регулирующих его внедрение в практику.

Полезные ссылки:

• Стратегия ЕС в отношении искусственного интеллекта

• Искусственный интеллект

• Компания Furhat Robotics

• Совместный проект ЕС и Furhat Robotics