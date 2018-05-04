ЭТА нет. Изживание мачизма. Битва за бюджет

“Удивительный, но логичный поворот событий в Испании на этой неделе: баскская сепаратистская группировка ЭTA заявила о полном самороспуске и завершении своей деятельности, положив конец почти шестидесятилетней партизанской кампании.

В 2011 году ЭTA объявила о прекращении огня, в прошлом году она сложила оружие, и последнее крупное повстанческое движение в Западной Европе прекратилось.

Всего несколько недель назад ЭTA принесла извинения своим жертвам – родственникам 850 человек, которых она убила.

Борьба за независимость Страны Басков началась еще до появления ЭTA, но сепаратистская группировка вывела её на новый смертельный уровень. Насилие началось в 1960-х годах, когда боевики убили нескольких политиков и чиновников, в первую очередь в 1973 году Луиса Карреро Бланко, названного генералом Франко своим преемником.

В 1987 году ЭТА взорвала начинённый взрывчаткой автомобиль в супермаркете Барселоны, в результате чего погиб 21 человек, в том числе беременная женщина и двое детей.

Акты подобного произвола привели в ужас людей в Испании и Европе, настроив общественное мнение против самопровозглашенных борцов за свободу.

Возможно, это, а также успех правоохранительных органов в Испании и Франции, вынудили ЭТА, наконец, отказаться от борьбы.

Многие убийства, связанные с ЭТА, не были расследованы, и компенсации не были выплачены. Жертвы требуют, в основном, одного: справедливости.

На самом деле слово «справедливость” много звучало в Испании на этой неделе, но оно не означает одно и то же для всех.

После того, как судья снял с пятерых мужчин обвинения в групповом изнасиловании девушки во время фестиваля в Памплоне два года назад и осудил их за меньшее преступление сексуального надругательства, массовые протесты вспыхнули по всей Испании.

Тысячи людей скандировали «Нет, значит нет» и «Мы хотим справедливости».

Масштабы протестов показывают, что испанское общество сильно изменилось за последние десятилетия – хотя некоторый агрессивный мачизм, по-видимому, нет.

Испанское правительство планирует пересмотреть уголовный кодекс с тем, чтобы наказания за сексуальные преступления стали более суровыми.

Такое законодательное действие Мадрида кажется проще, чем битва за увеличенный бюджет Евросоюза, которая началась на этой неделе.

Проект предложения Еврокомиссии уже вызвал некоторое разногласия среди государств-членов в отношении того, как заполнить брешь в финансировании, которая образуется после выхода из ЕС Великобритании в следующем году.

Голландцы отказываются увеличить свой вклад, французы отказываются сократить субсидии сельскому хозяйству, а поляки предупреждают, что будет очень трудно достичь полного компромисса, необходимого для вступления бюджета в силу”.