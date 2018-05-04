Извержение вулкана на французском острове
После высокой сейсмической активности начал извергаться вулкан Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон в Индийском океане. Лава изливается из трёх кратеров, и столб дыма и пепла достигал 30-метровой высоты.
Это уже второе извержение Питон-де-ла-Фурнеза в 2018 году. В целях обеспечения безопасности жителей, местные власти ввели оповещение о чрезвычайной ситуации. Доступ к вулкану ограничен. Высота вулкана - 2632 метра, он находится в ненаселённой части острова.