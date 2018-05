На Тайване поклонники саги Джорджа Лукаса отметили день «Звёздных войн».

Его празднуют 4-го мая: идея основана на знаменитой фразе саги — «Да пребудет с тобой сила!». По-английски May the Force be with you звучит практически как May the fourth be with you — «Да пребудет с тобой четвёртое мая».

В конце мая ожидается премьера нового спин-оффа саги — про приключения молодого Хана Соло. Поэтому число Чубакк на Тайване несколько превысило обычные для 4-го мая значения.