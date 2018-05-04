ЕС расширяет бюджет на науку и обещает вылечить рак

Euronews: "Комиссар Моэдаш, на этой неделе вы резервируете 100-миллиардный бюджет на период с 2021 по 2027 годы, эти деньги будут потрачены на научно-исследовательскую деятельность. Это гораздо большая сумма, чем 77 миллиардов, заложенные на нынешнюю семилетку. На что предусмотрены дополнительные средства?"

Карлуш Моэдаш, комиссар ЕС по науке: "Для начала. хочу поблагодарить вас за приглашение. Ваш канал - особенный, он транслирует европейскую точку зрения - точку зрения той Европы, которая хочет инвестировать в будущее. Инвестировать намного больше: мы впервые так значительно расширяем строку в бюджете! Думаю, страны ЕС понимают, что особого выбора у них нет: если они хотят создавать новые рабочие места, хотят развиваться благополучно, достаточно платить гражданам, обеспечивая им возможность комфортной жизни, то без роста вложений в науку и инновации не обойтись"

Euronews: "Есть ли сферы, которые вы считаете приоритетными? Например, сегодня многие говорят об искусств

Карлуш Моэдаш, комиссар ЕС по науке: "Да, я думаю, что инвестиционные программы должны быть целевыми. Смотрите, у нас есть фундаментальная наука. Есть наука, которую я называю творческой - когда ученые, исследователи могут изобретать, создавать, искать решения на стыке научных направлений. Одновременно мы обязаны готовиться отвечать на глобальные вызовы современности. Как именно? Частично - через развитие искусственного интеллекта, его внедрения в практическую плоскость".

Euronews: "Хорошо ли мы в Европе представляем себе, как изменится жизнь в ближайшее десятилетие? Вот мы строим планы на 2030 год: какую роль тогда будут играть технологии, куда мы хотим придти?"

Карлуш Моэдаш, комиссар ЕС по науке: "Думаю, никто не в силах предсказать точный сценарий ожидающих нас перемен. Ни Европа. ни США, ни Китай. Мы все - в начале большого пути. Я лично убежден, что по-прежнему много будут зависеть от политической воли, не только от технологического прогресса".

Euronews: "Что вы имеете в виду?"

Карлуш Моэдаш, комиссар ЕС по науке: "Смешно думать об искусственном интеллекте только как о технологии. Да, это инновационное решение, но есть ведь и политический выбор. Он может быть разным. Я, к примеру, хочу, чтобы роботы помогали менять жизнь к лучшему, помогали мне развиваться. Одновременно я не хочу, чтобы искусственный интеллект заменил мой собственный, чтобы роботы заменили меня на рабочем месте. Думаю, что если однажды машины смогут делать за нас нашу работу, то мы должны заняться организацией процесса, его оптимизацией. У машин нет воли, нет намерений. Они будут делать то, на что их запрограммируют создатели - люди. Вот почему так важно сосредоточиться на расширении знаний, на развитии профессий завтрашнего дня, которые будут отличаться от набора компетенций дня сегодняшнего. Это - главное условие эффективности робототехники, искусственного интеллекта. Предположим, в городах отомрет необходимость в шоферах, транспорт станет беспилотным. Но нам понадобятся люди, организующие трафик, контролирующие его безопасность. Видите, профессии будут меняться".

Euronews: "Вы говорите о выборе,политической воле. Бюджет, который рассматривается на этой неделе - первый после решения о "брексите". То есть речь идет о 100 миллиардах евро в расчете на 27, а не 28 стран. Кто выиграет от выход из из общего котла Великобритании?"

Карлуш Моэдаш, комиссар ЕС по науке: "Это сложный вопрос. По правде, я думаю, что от "брексита" не выиграет никто. Ни мы, остающиеся в ЕС, ни Великобритания. Это патовая ситуация. Поэтому нужно отбросить эмоции и попытаться выйти из нее с наименьшими потерями".

Euronews: "Вы думаете, исследователи ЕС продолжит сотрудничать с британцами?"

Карлуш Моэдаш, комиссар ЕС по науке: "Они должны".

Euronews: "Вы можете это гарантировать?"Карлуш Моэдаш, комиссар ЕС по науке: "Нет, гарантий у меня нет. Но я знаю, что люди сильнее любых политических решений. Поезжайте в британские университеты, в вузы любой страны ЕС. Что вы там видите? Вы видите повсюду международные проекты, международные исследовательские команды. В науке нет границ, исследования объединяют специалистов из Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии.... И политика тут бессильна. Проблема в другом: кто за это будет платить? Я буду счастлив, если смогут способствовать принятию решения о том, как и после "брексита" сохранить партнерство британских ученых со специалистами из ЕС, как финансировать эти проекты. На сегодня у меня готовых рецептов нет. К сожалению. Думаю, мы все сообща должны добиваться продолжения сотрудничества".

Euronews: "В Европе достаточно малых и средних предприятий, стартапов. Значительная часть участвует в исследовательских проектах, которые вы патронируете. Тем не менее у нас в ЕС нет своих "амазонов", "гуглов", " фейсбуков", бизнесменов типа Илона Маска. Почему?"

Карлуш Моэдаш, комиссар ЕС по науке: "Думаю, мы слишком негативно настроены по отношению к себе самим. Именно европейцы были лидерами в первой волне развития интернета. Тим Бернерс-Ли работал в Швейцарии. Nokia, Simens - это тоже европейцы. Во второй волне, давшей миру "Убер", "Фейсбук" и Илона Маска, мы действительно отстали. Это реалии сегодняшнего дня. Я думаю, что следующий этап развития рынка потребует больше фундаментальной науки, технологических разработок. И вот здесь у европейцев есть шанс вырваться вперед.

Что для этого нужно сделать? На мой взгляд (и тут нам пригодятся 100 миллиардов!), мы должны сконцентрироваться на фундаментальных разработках. Искусственный интеллект; блокчейн; машинное обучение - в этих областях мы идем вперед уверенно. Если вы посмотрите на публикации, то увидите, что фундаментальная наука сегодня развивается именно в Старом Свете. Так что не стоит и причитать о том, что у нас нет своих "уберов", нужно думать, а вот что трансформировать "Убер" в будущем?