Бывший кандидат в президенты Франции собирается участвовать в "Бессмертном полку"

В московской акции «Бессмертный полк» намерен принять участие лидер французской оппозиционной партии «Непокорённая Франция», депутат Национальной Ассамблеи, а в прошлом один из кандидатов в президенты Пятой республики Жан-Люк Меланшон. Он объяснил, что хочет таким образом выразить особое отношение к России: «Мне кажется, это хороший повод, чтобы показать россиянам, а не властям, братские чувства, взаимопонимание и симпатию».