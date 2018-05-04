В московской акции «Бессмертный полк» намерен принять участие лидер французской оппозиционной партии «Непокорённая Франция», депутат Национальной Ассамблеи, а в прошлом один из кандидатов в президенты Пятой республики Жан-Люк Меланшон. Он объяснил, что хочет таким образом выразить особое отношение к России: «Мне кажется, это хороший повод, чтобы показать россиянам, а не властям, братские чувства, взаимопонимание и симпатию».
Бывший кандидат в президенты Франции собирается участвовать в "Бессмертном полку"
Бывший кандидат в президенты Франции собирается участвовать в "Бессмертном полку"
Меланшон тепло отозвался о массовых шествиях с фотографиями участников Великой отечественной войны. Он подчеркнул, что, по его мнению, французским политикам важно ездить в Россию, чтобы «разрушить атмосферу "Холодной войны"», показать, что «мир не делится на чёрное и белое».
В ходе визита в Москву Меланшон собирается встретиться в лидером «Левого фронта» Сергеем Удальцовым. Политик подчеркнул при этом, что дистанцируется от акции протеста, которую Удальцов организует 6 мая, накануне инаугурации президента Владимира Путина. «Это будет плохо воспринято», — объяснил Меланшон.
На президентских выборах прошлого года Жан-Люк Меланшон получил более 19,5% голосов избирателей. Фракция «Непокорённой Франции», которую он возглавляет, занимает в парламенте 17 мест из 577.