Две спорные даты в истории Латвии

Праздник 9 мая в Латвии всегда повод для споров о Второй мировой войне и ее значении для прибалтийской республики. В этом году в четвертый раз подряд в стране пройдет акция “Бессмертный полк”, концепция которой пришла из России.

Проблема в том, что большинство европейцев отмечают в качестве Дня победы – 8 мая. Это день, когда советское командование подписало в Берлине акт о капитуляции Германии. Празднование Дня Победы именно 9 мая в СССР было связано с разницей в часовых поясах: в момент подписания акта в Берлине на большей части СССР уже наступило 9 мая. Это историческое противоречие особенно болезненно для Латвии, для которой 9 мая также означает начало советской оккупации.

Маргарита Драгиле из личного архива

«Бессмертный полк – некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива, – говорится на официальном сайте мероприятия. – Бессмертный полк своей главной задачей считает сохранение в семье личной памяти об участниках Второй мировой войны, воевавших на стороне стран антигитлеровской коалиции».

«Лично для меня это акция памяти бабушек и дедушек», – говорит Маргарита Драгиле, одна из организаторов Бессмертного полка в Риге. Дед Маргариты добровольно вступил в ряды Советской армии, и до сих о его судьбе ничего не известно. Другой дед прошел всю войну, но был ранен 5 мая и умер 9 мая – в день окончания войны. Бабушка пережила блокаду Ленинграда.

На акцию приходят, в основном, русскоязычные жители Латвии. Большая часть официальных государственных мероприятий происходит 8 мая.

По обе стороны фронта

В годы Второй мировой войны Латвия, по сути, пережила три оккупации – Советский союз, Третий рейх и снова СССР. «В 1970-е годы у нас был сосед, он воевал на стороне Советской армии, – рассказывает пенсионер Гунарс Гринбергс из небольшого латвийского города Лимбажи. – Его мобилизовали в Красную армию в 1944 году, вскоре ранили, но он остался жив. А двух его старших братьев до этого забрали в немецкую армию. Оба они погибли».

Это картина типичной латвийской семьи: если копнуть семейную историю, как правило, найдутся как родственники, которые воевали на стороне СССР, так и те, кто воевал в составе дивизий СС.

Семья Гунарса не исключение: его отец Арвидс был мобилизован в состав 15-й дивизии СС в возрасте 18 лет. Позже немцы мобилизовали и отчима его отца – однако отчим затем перешёл на сторону Советской армии и даже получил медаль за взятие Берлина. А мать Гунарса была одной из узниц Саласпилского концлагеря.

Ветераны Ваффен-СС

Гунарс Гринбергс из личного архива

Сейчас Гунарс Гринбергс – председатель лимбажийского отделения Daugavas Vanagi (Ястребов Даугавы – лат.) – организации, которая объединяет ветеранов латвийских СС дивизий. Сама организация была основана вскоре после войны за пределами Латвии, в сейчас её центральный офис находится в Риге. Главная задача – объединять и финансово поддерживать ветеранов, однако с 1990 года «ястребы» больше всего известны организацией ежегодных маршей 16 марта – в память о погибших легионерах (солдатах 15-й и 19-й латышских дивизий Ваффен-СС). 16 марта 1944 года 15-я и 19-я дивизии СС впервые совместно противостояли Красной армии.

Отношение к этой акции со стороны официальных властей нейтрально-прохладное: в прошлом году премьер-министр Латвии Марис Кучинскис призвал своих коллег по правительству игнорировать дату и памятное шествие. В обществе реагируют более эмоционально: кто-то называет легионеров героями, а кто-то – фашистами.

В 2009 году Рижская дума запретила проведение шествия, однако уже в следующем году отменила запрет. Отмену запрета резко критиковали антифашистские организации, а Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (структура Совета Европы) выразила несогласие с «любыми попытками увековечить память людей, воевавших на стороне Ваффен-СС и сотрудничавших с нацистами».

Нацисты или жертвы обстоятельтсв?

Жители Латвии, которые отмечают День Победы 9 мая, обычно активно протестуют против акций 16 марта. «У меня в этом смысле отношение абсолютно жесткое, – говорит Маргарита Драгиле. – Ваффен-СС и есть Ваффес-СС, для меня это – дикость с любой стороны. Со всех сторон погибали люди, но если история доказала, что вы защищали не добро, то можно помянуть своих солдат, героев, членов семьи дома, но не выносить это на всеобщее обозрение».

В этом году группа активистов направила письмо в Министерство иностранных дел с призывом запретить шествие. МИД, однако, ответил, что Латвия – демократическая страна, где гарантированы свобода слова и свобода собраний.

Шествие памяти бойцов СС-дивизий (16 марта 2017, Рига) Мария Епифанова

У защитников шествия 16 марта несколько аргументов. Во-первых, большая часть легионеров были мобилизованы насильно, а потому оправданы Нюрнбергским трибуналом. «Моего отца мобилизовали – всех парней мобилизовали, – говорит Гунарс Гринбергс. – Не было никакого выбора. Забрали и сразу отправили в Германию. 16 марта – день памяти, эти люди хотят как-то быть вместе».

Во-вторых, говорят они, 16 марта – день памяти, а не празднований или чествований. Это, в частности, претензия Гунарса к сторонникам 9 мая, в том что они превратили свой день памяти в праздник и демонстрацию силы. «Хватит пить и буйствовать в Риге в этот день, – говорит он. – Лучше выезжайте за пределы Риги, тут огромное количество мемориалов и захоронений советских солдат в ужасном состоянии, лучше позаботьтесь о них».

Еще один важный аргумент сторонников 16 марта: легионеры не участвовали в Холокосте, во время которого в Латвии были убиты от 70 до 90 тысяч евреев. Эти трагические события произошли в 1941-42 годах, в то время как латвийские дивизии СС были сформированы лишь в 1943 году.

«Как оценивать легионеров? – задается вопросом латвийский историк Маргерс Вестерманис, основатель музея «Евреи в Латвии» и один из немногих людей, переживших Холокост. – Более 75% были мобилизованы насильственно. Я считаю, что они тоже жертвы».