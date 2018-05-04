Виноват ли Маркс в делах марксистов? Популярным вопросом вновь — и всерьёз — задались европейские политики в канун двухсотлетия со дня рождения немецкого философа. В его родном Трире в субботу планируется торжественное открытие почти пятиметрового памятника.
Китайский памятник Марксу
Китайский памятник Марксу
Визит по этому случаю главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера многие осудили в самой жёсткой форме. Но сам Юнкер призвал не смешивать понятия:
Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии
«Карл Маркс был философом, чьи мысли были устремлены в будущее. Сегодня ему приписывают то, за что он отвечать не может и к чему не имел никакого отношения. Смыл многих его работ был переиначен на совершенно противоположный».
Соотечественники Маркса, многие из которых при марксизме пожили, статую делать не собирались: её немецкому городу подарили товарищи из Китая. Там юбилей философа — праздник без оговорок, на государственном уровне.
Си Цзиньпин, председатель КНР
«Маркс — революционный наставник пролетариата и рабочих всего мира, основоположник марксизма, основатель марксистских политических партий, создатель интернационального коммунизма, величайший мыслитель современности».
Сегодня Китай — одна из очень немногих стран, где к уроженцу Трира именно такое отношение, и число подобных государств не увеличивается.
Впрочем, в год столетнего юбилея Маркса перспективы его последователей тоже были туманны.