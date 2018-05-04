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Германия

Китайский памятник Марксу

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Китайский памятник Марксу

Памятник Марксу в Трире
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Reuters
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Виноват ли Маркс в делах марксистов? Популярным вопросом вновь — и всерьёз — задались европейские политики в канун двухсотлетия со дня рождения немецкого философа. В его родном Трире в субботу планируется торжественное открытие почти пятиметрового памятника.

Визит по этому случаю главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера многие осудили в самой жёсткой форме. Но сам Юнкер призвал не смешивать понятия:

Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии

«Карл Маркс был философом, чьи мысли были устремлены в будущее. Сегодня ему приписывают то, за что он отвечать не может и к чему не имел никакого отношения. Смыл многих его работ был переиначен на совершенно противоположный».

Соотечественники Маркса, многие из которых при марксизме пожили, статую делать не собирались: её немецкому городу подарили товарищи из Китая. Там юбилей философа — праздник без оговорок, на государственном уровне.

Си Цзиньпин, председатель КНР

«Маркс — революционный наставник пролетариата и рабочих всего мира, основоположник марксизма, основатель марксистских политических партий, создатель интернационального коммунизма, величайший мыслитель современности».

Сегодня Китай — одна из очень немногих стран, где к уроженцу Трира именно такое отношение, и число подобных государств не увеличивается.

Впрочем, в год столетнего юбилея Маркса перспективы его последователей тоже были туманны.