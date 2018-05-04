Прошлогодний победитель "Джиро д'Италия" Том Дюмулен уверенно начал борьбу за очередной титул. Голландец обогнал всех соперников на первом этапе веломногодневки, который прошел на трассе в Иерусалиме. Следом за Дюмуленом финишировали австралиец Роан Деннис и бельгиец Виктор Кампенартс.
В Израиле стартовала "Джиро д'Италия"
В Израиле стартовала "Джиро д'Италия"
Четырехкратный победитель "Тур де Фран"с Крис Фрум, который считается один из фаворитов гонки, стал лишь 21-ым. Он проиграл Дюмулену 37 секунд. В прошлом году допинг-проба британца дала положительный результат. Специальная комиссия, которая занимается этим делом, до сих пор не решила, дисквалифицировать Фрума или нет.
Впервые за более чем столетнюю историю "Джиро д'Италия" спортсмены соревнуются за пределами Европы. Первые три этапы гонки пройдут в Израиле. Участники побывают в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Эйлате. После этого гонщики отправятся на Апеннинский полуостров.