Извержение вулкана: ускоренная съемка

Эти впечатляющие кадры опубликовала геологическая служба США. На них в ускоренном режиме показано, как разливаются потоки лавы. Видео было снято на прошлой неделе.

В пятницу началось извержение еще одного вулкана - Килауэа, который входит в число самых активных в мире. Он расположен на Большом острове. Оно стало следствием мощных подземных толчков, зарегистрированных на Гавайях в последние дни. Агентство гражданской обороны сообщило, что в зоне бедствия зафиксирован очень высокий уровень диоксида серы, что представляет опасность для местных жителей. На острове объявлено чрезвычайное положение. Сотни людей уже были вынуждены отправиться в эвакуацию.