Местные выборы: победа или провал тори?

Местные выборы в Великобритании закончились неоднозначно. За пределами Лондона лейбористы смогли завоевать только 12 новых мандатов, на 45 меньше, чем их главные соперники – консерваторы. Но в самой британской столице ситуация обратная.

Джереми Корбин, лидер лейбористов: "После этой ночи мы увидели, что позиции ЮКИП рухнули по всей стране, а мы выиграли в Плимуте, укрепили свое положение во многих других регионах и завоевали симпатии некоторых районов Лондона, где раньше нам никогда не удавалось добиться таких результатов".

В Лондоне лейбористы получили на 47 мандатов больше, чем на прошлых выборах, в то время как консерваторы лишились 88 депутатских мест. Но в целом тори довольны результатами голосования. Аналитики предсказывали партии премьера-министра Терезы Мэй еще большие потери, что могло серьезно пошатнуть позиции главы кабмина.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Лейбористы думали, что всё пойдет по их сценарию. Это было одной из их главных целей. Они бросили все силы на то, чтобы претворить желаемое ими в жизни, но потерпели неудачу".

Либерал-демократы получили по итогам выборов 75 новых мандатов. Катастрофой же это голосование обернулось для ярой сторонницы "брексита" партии ЮКИП. Она потеряла более 120 депутатских мест.