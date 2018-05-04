По меньшей мере 350 человек пострадали в результате столкновений на границе между Израилем и Сектором Газа. По информации агентства Reuters, для разгона палестинских демонстрантов израильские военные использовали боевые патроны и слезоточивый газ. Как сообщает представитель ЦАХАЛа, в пятницу на акции протеста вышли около 7000 палестинцев. Манифестации проходили в пяти районах вдоль границы с Израилем.
Столкновения на границе Сектора Газа
Столкновения на границе Сектора Газа
Демонстранты сообщили, что сбили два израильских беспилотника. Позже военные еврейского государства подтвердили эту информацию.
Акции протеста вспыхнули в конце марта. Они получили название "Великий марш возвращения". За этот месяц погибли по меньшей мере 43 палестинца. Счет раненым идет на тысячи.