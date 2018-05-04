Столкновения на границе Сектора Газа

По меньшей мере 350 человек пострадали в результате столкновений на границе между Израилем и Сектором Газа. По информации агентства Reuters, для разгона палестинских демонстрантов израильские военные использовали боевые патроны и слезоточивый газ. Как сообщает представитель ЦАХАЛа, в пятницу на акции протеста вышли около 7000 палестинцев. Манифестации проходили в пяти районах вдоль границы с Израилем.