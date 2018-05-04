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Дания

Greenpeace преследует российскую плавучую АЭС

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Greenpeace преследует российскую плавучую АЭС

Greenpeace преследует российскую плавучую АЭС
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Гринпис провёл морскую акцию протеста против использования российской плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Экологи следовали за судном в территориальных водах Дании. В организации говорят, что держались на расстоянии, рекомендованном береговой охраной, хотя были и попытки помешать проведению акции вблизи плавучей АЭС.

Greenpeace требует ужесточить контроль над использованием атомной энергии в море. Участники акции опасаются, что «Академик Ломоносов» в случае аварии может спровоцировать экологическую катастрофу в труднодоступном месте, например, в Арктике. «Плавучая атомная электростанция? Вы серьезно?» — было написано на самом большом плакате.

Проект плавучей АЭС малой мощности разработал «Росатом» для подачи электричества и опреснения воды в отдалённых и неосвоенных районах. Первый энергоблок спустили на воду в Петербурге в 2010, в этом году началась буксировка АЭС в Мурманск, где собираются запустить реактор, а первым местом базирования «Академика Ломоносова» станет берег Чукотки.

Видеомонтаж • Андрей Позняков