Окружной суд в американском штате Мичиган предъявил обвинения в мошенничестве бывшему главе концерна «Фольксваген» Мартину Винтеркорну. Его считают одной из ключевых фигур в рамках так называемого «дизельгейта».
Экс-главе VW предъявлены обвинения
Экс-главе VW предъявлены обвинения
В 2015 году выяснилось, что «Фольксваген» устанавливал на своих дизельных машинах программное обеспечение, занижавшее параметры вредных веществ в выхлопе, что позволило обходить многие экологические нормы. В первую очередь речь шла об американском рынке.
Винтеркорн покинул пост вскоре после того, как эти данные стали достоянием общественности. Документы американского расследования показывают, что глава концерна был в курсе ситуации.