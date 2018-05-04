"Евровидение": обратный отсчет

"Все на борт" – под таким девизом в этом году пройдет песенный конкурс Евровидение. Участники и зрители уже съезжаются в столицу Португалии.

Фавориткой этого года называют представительницу Израиля Нетту. Клип на ее песню Toy уже набрал на Youtube более 17 миллионов просмотров.

"Я не хочу сглазить. Продолжать упорно трудиться - вот, что я хочу. И я очень горжусь, что делаю это".

Право провести Евровидение у себя на родине в прошлом мае завоевал португалец Сальвадор Собрал. В этом году в конкурсе примут участие 43 страны. После годового перерыва на Евровидение возвращается Россия. Ее представит Юлия Самойлова с песней I won’t break. Эта же исполнительница должна была в прошлом году поехать на конкурс в Киев, но из-за того что двумя годами ранее Самойлова выступила в Крыму Украина отказалась впустить певицу на территорию страны.