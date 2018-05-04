Родственники жертв терактов отвергают заявления ЭТА

В испанской Ассоциации жертв терактов не принимают заявление о самороспуске ЭТА и требуют наказания для участников группировки, которая во многих странах признана террористической. Депутат Европарламента Майте Пагасауртундуа потеряла в результате теракта брата.

«Они преследовали его девять лет, у его детей практически не было детства - только преследования. Три раза сжигали их машины, в их дом бросали коктейли Молотова, ему угрожали, его избивали, его изводили. Это было ужасно. Но даже если бы вы знали, что его убьют, вы бы не могли себе представить, каково это. Это вселяющий ужас погром».

Пагасауртундуа подписала манифест о том, что никакие заявления и слова сожаления не могут обнулить преступления ЭТА. Авторы обращения потребовали от активистов на деле принять ответственность за теракты и убийства. Это значит в том числе и сотрудничество со следствием.

«Они даже не извинились. Короткое печатное заявление показывает, что они на самом деле оправдывают многие убийства. Они не признают и худшие свои деяния: они убивали людей из-за их идентичности, из-за того, что у людей разные взгляды».

Пагасауртундуа говорит о заявлении, в котором сказано, что ЭТА осознаёт, как много страданий группировка принесла людям, и извиняется за свои действия.

«Шесть лет назад они перестали убивать, они перестали интересовать общественное мнение, баскское и наваррское общество стало меньше бояться. А теперь они пытаются получить бесплатную рекламную кампанию для продвижения своего названия».