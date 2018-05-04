Мадрид продолжит расследование преступлений ЭТА

Группировка ЭТА объявила о самороспуске, но власти Испании намерены и дальше расследовать совершенные ею преступления.

В пятницу в городке Камбо-ле-Бен на границе Франции и Испании состоялась мирная конференция, на которой официально было подтверждено: ЭТА окончательно прекращает свое существования и отказывается от дальнейшей борьбы за независимость Страны Басков.

"Нанесенные глубокие раны еще не зажили, общество по-прежнему разделено. Примирение потребует искренних усилий всех сторон, участвовавших в конфликте", - говорится в заявлении группировки, которое было зачитано 21-летней девушкой из Герники - города, имеющего особое значение для басков.

ЭТА больше нет, но боль осталась

Без малого 60 лет группировка ЭТА вела борьбу за независимость Страны Басков. На ее счету сотни смертей. Руководство ЭТА принесло извинения родственникам погибших людей. Однако по мнению многих, этого недостаточно.

"Преступления, совершенные ЭТА, будут расследоваться и дальше", - заверил премьер-министр Испании Мариано Рахой. По его словам, группировка лишь "признала очевидный крах всей своей деятельности", но взамен никаких уступок от Мадрида не будет.

"Победу над ЭТА одержала демократия. И это наша общая победа - Испании, Франции, а также всего Евросоюза. Но причиненная боль никуда не исчезла", - подчеркнул Рахой.

От вооруженной борьбы с самороспуску

Группировка ЭТА была основана в 1959 года баскскими националистами для вооруженной борьбы против режима Франко, который упразднил автономию Страны Басков.

За это время жертвами экстремистов стали более 850 человек - главным образом политики, сотрудники полиции, военные. Для финансирования организации боевики грабили банки, похищали бизнесменов с целью выкупа.

В 1987 году ЭТА совершила самый кровавый теракт, взорвав машину около супермаркета в Барселоне, тогда погиб 21 человек. Последний теракт произошел в 2009 году на Майорке. Были убиты два полицейских.

Еще в 2011 году ЭТА объявила об отказе от вооруженной деятельности и бессрочном перемирии с правительством Испании. Однако о разоружении тогда речь все же не шла. Впрочем, последние несколько лет правоохранительные органы Испании и Франции нанесли группировке ЭТА серию чувствительных ударов и существенно ее ослабили. Десятки членов ЭТА были арестованы, захвачено большое количество оружия.