Глава Air France-KLM уходит в отставку. В пятницу стало известно, что генеральный директор авиакомпании Жан-Марк Жанайак решил покинуть свой пост из-за разногласий с профсоюзами.
Глава Air France-KLM уходит в отставку
Глава Air France-KLM уходит в отставку
Конфликт в Air France начался еще в прошлом году. Профсоюзы потребовали повышения зарплаты для персонала на 6%, однако руководство компании согласилось на символическую прибавку лишь в 1%.
Разногласия усугубились, когда в апреле этого года дирекция сообщила о необходимости сокращения штата сотрудников и планируемых увольнениях в ближайшие четыре года.
Жанайак предложил провести внутренние голосование по этому вопросу. Однако коллектив Air France-KLM, ожидаемо, не поддержал инициативу руководства: против проголосовало 55,4% сотрудников при участии в вотуме 80,33% имеющего на это право персонала.
"В подобных обстоятельствах я не могу оставаться во главе компании", - заявил Жанайак в пятницу.