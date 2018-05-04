Палестинский лидер Махмуд Аббас переизбран на пост председателя исполкома Организации освобождения Палестины (ООП). Решение было принято единогласно на заседании палестинского Национального совета в Рамаллахе на Западном берегу Иордана.
Палестинцы переизбрали Аббаса
Палестинцы переизбрали Аббаса
Исполком ООП представляет Палестину на международной арене. Он формируется из представителей различных палестинских сил, за исключением движений ХАМАС и "Исламский джихад".
Высказывания Махмуда Аббаса на открытии сессии Национального совета вызвали возмущение Израиля. Палестинский лидер заявил, что "евреи в Европе подвергались погромам не из-за их религии, а из-за их социальной роли и финансовых вопросов". ЕС и официальные лица ООН назвали подобные высказывания "неприемлемыми".
Сессия Совета проходила на фоне массовых выступлений палестинцев на границе сектора Газа и Израиля, жертвами которых стали уже около 40 человек. Названные "Великим маршем возвращения", протесты начались в конце марта. Их участники выступают против оккупации палестинских земель Израилем и требуют возвращения беженцев.