"Мы ждем перемен!"

По меньшей мере 5 000 человек приняли участие в манифестации на острове Лесбос, куда приезжал премьер-министр Греции Алексис Ципрас, проводивший совещание, посвященное развитию экономики региона.

Демонстранты несли плакаты, призывавшие снизить налоги, решить проблемы с мигрантами и начать заниматься социальной сферой. Жители Лесбоса считают, что власти в Афинах на них наплевать.

Говорит Демитрис Карагианнис, из ассоциации фермеров о. Лесбос: "Как Ципрас вообще может заикаться об экономическом росте, когда у нас тут такие проблемы с мигрантами? У нас тут их тысячи, беженцы, мигранты, они здесь застряли, и это создает проблемы для местных. Какой рост, если агрессивность Турции увеличивается день ото дня?".

"Почему вообще эта проблема возникла? Тут, в нескольких километрах, на востоке Греции вообще война продолжается. Потому, что капиталу войны нужны как воздух", - возмущается этот участник манифестации, он по профессии учитель.

В общей сложности на Лесбосе, как считается, находится примерно 8 000 мигрантов, проникших главным образом из соседней Турции, и желающих попасть в Европу.

Все население острова, по последним данным, составляет чуть больше 90 тысяч человек.

"Очень активное участие жителей Лесбоса в забастовках и в манифестациях - мощный и слышимый сигнал для власти. Спустя три года после цунами мигрантов, местные не желают новых проблем, они требуют от правительства конкретных решений, призванных помочь экономике острова и его социальному развитию", - передает с места событий журналист еuronews Панос Китцикопулос.