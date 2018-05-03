Культовому мотороллеру Vespa Primavera пятьдесят. Десятки тысяч фанатов отметили это событие массовыми заездами по всей Италии. Основные торжества прошли в тосканском городе Понтедера, где и был разработан на основе авиационных принципов и впервые выпущен в 1968 году такой скутер.
У Vespa Primavera юбилей
У Vespa Primavera юбилей
"Vespa - мотоцикл моего детства. Для меня, как и для моих единомышленнков, Vespa - это символ свободы, свободы делиться радостью с другими", - говорит фанат мотороллера Валерио Папараццо.
Для многих итальянцев недорогой скутер с максимальной скоростью 90 км/ч стал первым в жизн и личным транспортным средством.
"Vespa - это символ итальянского стиля. В жизнь многих страсть к этому мотоциклу пришла из кинематографа. А для ПонтедЕра эта марка еще и стала залогом процветания", - говорит глава клуба любителей Vespa Эудженио Леоне.
В честь юбилея концерн Piaggio открыл в этом городе музей, посвященный легендароному мотоциклу. Но Vespa - это не только ностальгия. И сегодня Piaggio - крупнейший в Европе производитель двухколесных транспортных средств.