У Vespa Primavera юбилей

Культовому мотороллеру Vespa Primavera пятьдесят. Десятки тысяч фанатов отметили это событие массовыми заездами по всей Италии. Основные торжества прошли в тосканском городе Понтедера, где и был разработан на основе авиационных принципов и впервые выпущен в 1968 году такой скутер.