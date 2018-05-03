Эти дружелюбные пауки

Восемь лап, восемь пар глаз, мохнатая голова... Арахнофобия - один из самых распространенных страхов. Сотрудники Лондонского зоопарка вот уже 25 лет помогают тем, кто так и не справился с последствиями детского травматизма в стиле "Мухи-Цокотухи". Программа "Дружелюбные пауки" - это смесь гипноза и лекций.

"Многие наши пациенты жили в страхе более 30 лет. Хотя иногда над арахнофобией смеются, на самом деле, это очень серьезная вещь. Ведь если человек, увидев паука, с испугу потеряет контроль над автомобилем и разобьется, станет не до смеха. Человек может нанести вред и себе, и другим. Арахнофобы по-настоящему страдают", - говорит гипнотерапевт Джон Клиффорд из Центра клинического гипноза.

За четверть века около 5 тысяч человек смогли преодолеть свой страх благодаря сотрудникам зоопарка. 98% из них теперь могут спокойно взять паука в руки.

"Еще час назад со мной бы случилась истерика, а теперь мне даже кажется, что мы с ним подружились", - говорит писательница Кэти Лефф.

"Вот уже 50 лет, как я живу в постоянном страхе, прошу друзей срываться ко мне по ночам, чтобы спасти от какого-нибудь паука... Я даже заставляла моего двухлетнего сына подбирать пауков и выкидывать их в сад. Как-то я обнаружила одного восьмилапого в кровати, так мне пришлось ночевать в отеле", - говорит певица Синитта.

Заключительная часть курса - прогулка по инсектарию. Самые смелые могут попытаться взять в руки паука-птицееда по имени Кэрол.