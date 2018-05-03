Tesla поставила новый антирекорд в своих финансовых отчётах, зафиксировав по итогам первого квартала убыток более чем в 700 миллионов. Это в два с лишним раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Tesla терпит рекордные убытки
Tesla терпит рекордные убытки
О таких результатах глава компании Илон Маск рассказал инвесторам. Он, впрочем, говорил о планах на будущее с оптимизмом. По прогнозам Маска, Tesla уже к осени сможет приносить прибыль. Это произойдёт, если компания будет выпускать по 5000 электромобилей Model 3 в неделю. Предполагается, что такой объём производства будет достигнут в июне.
На некоторые уточняющие вопросы аналитиков о финансах и заказах Маск отвечать не стал, назвав их «сухими» и «некрутыми». Биржи отреагировали немедленно: несмотря на оптимистичные прогнозы, котировки Tesla упали на 5 процентов.