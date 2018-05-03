Эвакуация мятежных анклавов

В Сирии в четверг началась эвакуация участников вооруженных формирований из трех южных предместий Дамаска. Речь идет о связанной с "Аль-Каидой" группировке "Тахрир аш-Шам", которая согласилась оставить тяжелое вооружение и эвакуироваться на север Сирии в обмен на эвакуацию 5 тысяч жителей шиитских деревень Эль-Фуа и Кефрая. Эти деревни, расположенные в провинции Идлиб, осаждаются суннитскими салафитскими формированиями с марта 2015 г.