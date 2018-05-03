В Сирии в четверг началась эвакуация участников вооруженных формирований из трех южных предместий Дамаска. Речь идет о связанной с "Аль-Каидой" группировке "Тахрир аш-Шам", которая согласилась оставить тяжелое вооружение и эвакуироваться на север Сирии в обмен на эвакуацию 5 тысяч жителей шиитских деревень Эль-Фуа и Кефрая. Эти деревни, расположенные в провинции Идлиб, осаждаются суннитскими салафитскими формированиями с марта 2015 г.
Эвакуация мятежных анклавов
Эвакуация мятежных анклавов
Переход трех кварталов под контроль сирийской армии позволит последней полностью окружить боевиков группировки "Исламское государство", контролирующих бывший лагерь палестинских беженцев "Ярмук". В четверг сирийской армии и палестинскому ополчению удалось рассечь этот анклав на две части.
3 мая началась подготовка к эвакуации антиправительственных вооруженных формирований из еще одного анклава – Растанского котла, расположенного к северу от города Хомс. Эвакуация боевиков позволит разблокировать стратегическое шоссе Хомс-Хама.