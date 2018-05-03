Турнир "винных лошадей" в Караваке-де-ла-Крус
2 мая жители испанского городка Каравака-де-ла-Крус в Мурсии отмечают праздник "винных лошадей". По случаю праздника в городе устраиваются лошадиные бега. Четыре участника каждой команды находятся не в седле, а рядом с конем. Их задача – вбежать таким образом как можно быстрее по наклонной плоскости. Длинна подъема – 80 метров. Рекорд скорости был поставлен в 2016 г. – 7,713 сек.
По случаю соревнований, лошадей украшают красивой сбруей и расшитой кружевной попоной. Традиция праздника восходит к XIII в., эпохе Реконкисты.