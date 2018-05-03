В Сирии при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим разбился истребитель Су-30СМ российских вооруженных сил. По информации министерства обороны, оба лётчика погибли.
В Сирии разбился российский истребитель
В Сирии разбился российский истребитель
По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Это первый случай потери Су-30 ВКС России. Всего за историю эксплуатации этой модели самолета было потеряно 13 машин. Су-30 был разработан в конце 1980-х гг. и принят на вооружение десятком стран мира.
6 марта при заходе на посадку в Хмеймиме разбился транспортный самолет Ан-26. В той авиакатастрофе погибли 39 военнослужащих.