130 тысяч долларов, которые личный адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о внебрачной связи с президентом, были ему возмещены самим хозяином Белого Дома.
Рудольф Джулиани: "Сумма, потраченная Коэном, была ему Трампом возмещена"
Рудольф Джулиани: "Сумма, потраченная Коэном, была ему Трампом возмещена"
Об этом заявил Рудольф Джулиани, экс-мэр Нью-Йорка, ныне работающий в юридической команде Трампа.
"Это были деньги, которые заплатил его адвокат, тем же образом, который бы использовал и я, взяв их из кассы или откуда-то там еще, не играет роли. Президент это все возместил, растянув платеж на несколько месяцев", - отметил он.
Сам Трамп публично в разговоре с прессой заявлял, что ни о каких выплатах Майклом Коэном Сторми Дэниэлс ему ничего неизвестно.
Майкл Коэн заплатил порноактрисе за молчание, как сообщается, за месяц до выборов - осенью 2016-го года.