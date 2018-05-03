"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в Киеве

Не без удачи, но Ливерпуль смог пробиться в финал главного европейского футбольного турнира, где сыграет с Реалом 26 мая в Киеве. В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Ливерпуль проиграл Роме, но по сумме двух матчей проходит дальше. Это противостояние стало самым результативным в истории турнира – команды забили на двоих 13 голов.

Предпринятые меры безопасности до и после матча в Риме не позволили повториться стычкам фанатов, произошедшим в Ливерпуле. В результате которых один из английских болельщиков до сих пор находится в коме.

"Мы начали свой путь в Лиге чемпионов с квалификационного раунда, а теперь мы в финале. Я очень рад за ребят, за клуб и за наших фанатов. Пока для нас все складывается невероятно. Мы едем в Киев!", - заявил наставник ливерпульцев Юрген Клопп.

Игроки "Ливерпуля" после матча поблагодарили своих фанатов за поддержку и заявили, что они заслуживали выход в финал вместе с командой. В последний раз "красные" играли на этой стадии в 2007 году, когда уступили "Милану".

"Для нас это значит все. Даже не смотря на пенальти на последней минуте. Мы победили и мы знали, что сможем это сделать. Я хочу увидеть слезы Криштиану Роналдо в финале", - радуется фанатка "Ливерпуля".

"Мы собираемся выиграть турнир. Мы повезем кубок Лиги чемпионов домой в Ливерпуль. Увидимся на чемпионском параде! В шестой раз!", - добавили фанаты "красных".