Евросоюз заявил, что считает неприемлемым сказанное лидером Палестины Махмудом Аббасом о Холокосте. Выступая в начале недели, тот сообщил, что "евреи в Европе подвергались погромам не из-за их религии, а из-за их социальной роли и финансовых вопросов".
ЕС: "Сказанное Аббасом о Холокосте и Израиле неприемлемо"
ЕС: "Сказанное Аббасом о Холокосте и Израиле неприемлемо"
В коммюнике представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич, распространенном накануне, подчеркивается, что "речь палестинского президента Махмуда Аббаса, произнесенная 30 апреля, содержала неприемлемые замечания о причинах Холокоста и легитимности существования Израиля. Подобная риторика играет на руку тем, кто не желает создания двух государств".
Возмутился и глава израильского правительства. Он сообщил, что из слов Аббаса следует, что евреев убивали не за то, что они евреи, а за то, что давали ссуды под процент.
Представитель внешнеполитического ведомства Израиля подчеркнул, что "все, что мы услышали от господина Аббаса - это серия чудовищных антисемитских высказываний, фактически он возложил ответственность за трагедию Холокоста на самих жертв катастрофы еврейского народа".
Специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов также назвал подобные утверждения неприемлемыми, подчеркнув, что они не способствуют миру в регионе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш эту точку зрения всецело поддержал.