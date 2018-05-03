Рахманинов из Роттердама

Она входит в созвездие лучших пианистов планеты. Китаянка Юйцзя Ван и Роттердамский филармонический оркестр исполнили Фортепианный концерт № 4 Сергея Рахманинова под чутким руководством дирижера Янника Незе-Сегена. Который вот-вот покинет Европу, чтобы приступить к обязанностям музыкального директора "Метрополитен-Опера" в Нью-Йорке.

Угадай мелодию

Юйцзя Ван, наверное, не помнит себя вне музыки. Она начала играть в возрасте 6 лет, а годом позже уже дала свой первый концерт. Сегодня китайской исполнительнице 31 и она входит в перечень самых востребованных пианистов планеты.