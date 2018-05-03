Рахманинов из Роттердама

Она входит в созвездие лучших пианистов планеты. Китаянка Юйцзя Ван и Роттердамский филармонический оркестр исполнили Фортепианный концерт № 4 Сергея Рахманинова под чутким руководством дирижера Янника Незе-Сегена. Который вот-вот покинет Европу, чтобы приступить к обязанностям музыкального директора "Метрополитен-Опера" в Нью-Йорке.
Угадай мелодию
Юйцзя Ван, наверное, не помнит себя вне музыки. Она начала играть в возрасте 6 лет, а годом позже уже дала свой первый концерт. Сегодня китайской исполнительнице 31 и она входит в перечень самых востребованных пианистов планеты.
В концертном зале Дулен в Роттердама Юйцзя околдовала публику исполнением Четвертого фортепианного концерта Рахманинова - произведения, которое композитор редактировал несколько раз.
Юйдзя Ван, пианистка: "Только послушайте, это - самая чувственная и страстная музыка, которую можно вообразить. Не знаю, что вдохновило на нее композитора. Каждый раз, когда я берусь за этот концерт, это.... подарок".
Подарком стало это выступление в Роттердаме и для маэстро Янника Незе-Сегена, который прощается со своим филармоническим оркестром.
Янник Незе-Сеген, дирижер: "Поразительно, как в этом концерте сочетаются моменты невиданной силы и мечтательность. Вот вы плывете, вокруг светлячки, покой. И вдруг - раз! - и эта интонация обрывается. Все, точка. Для меня эта музыка полна загадок".
Юйдзя Ван, пианистка: "Да, следующая часть звучит совсем иначе. Как будто вы уже в Нью-Йорке в джаз-баре, а может, и в Лос-Анджелесе... Смотрите, сколько в этой части музыкальных цитат, ссылок на другие произведения. Есть тут и аллюзии на его Второй концерт. Это как луковица: слой за слоем вы раскрываете суть, к которой шел Рахманинов вплоть до старости".
Скитания и вдохновение
Музыкальные цитаты подкреплены виражами биографическими: в канун революции Рахманинов уезжает в Западную Европу, позднее перебирается в США. Для Юйцзя Ван тема скитаний, ностальгии не чужда: она сама в 14 летнем возрасте переехала из Пекина в Америку.
Юйдзя Ван, пианистка: "Я была в доме композитора в Швейцарии, вышла оттуда окрыленная. Я видела и трогала его фортепьяно, рассмотрела фотографии, вещи. Именно в этом доме к нему вернулось вдохновение. Он вынужденно уехал из Европы во время Второй мировой и написал эти вещи уже в Америке. Рахманинов больше не вернулся в том дом, думаю, он чувствовал это, уезжая.... Там возникает ощущение, что ты никогда не знаешь, что тебя ждет".
Янник Незе-Сеген, дирижер: "Юйцзя очень энергична. Думаю, эту энергию в ней рождает музыка. Музыканты ведь одержимы звуками, они только об этом и думают, буквально питаются музыкой. Это - не профессия, это - призвание".