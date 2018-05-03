Рахой об ЭТА

"Что бы теперь ни стало с группировкой ЭТА, преступления ее членов не останутся безнаказанными. Организация может объявлять о самороспуске, но ее преступления никуда не исчезнут. Их расследование продолжится, их авторы получат по заслугам. Что бы сегодня ни говорили члены группировки, реальность неоспорима. С самого начала проект ЭТА - громкий провал", - заявил он.

На счету признанной террористической в ряде стран организации сотни жертв.