Заявление о самороспуске не освобождает членов Баскской сепаратистской группировки ЭТА от ответственности. Об этом заявил в официальном послании премьер-министр Испании Мариано Рахой
Рахой об ЭТА
Рахой об ЭТА
"Что бы теперь ни стало с группировкой ЭТА, преступления ее членов не останутся безнаказанными. Организация может объявлять о самороспуске, но ее преступления никуда не исчезнут. Их расследование продолжится, их авторы получат по заслугам. Что бы сегодня ни говорили члены группировки, реальность неоспорима. С самого начала проект ЭТА - громкий провал", - заявил он.
На счету признанной террористической в ряде стран организации сотни жертв.