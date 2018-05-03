Спорт снова объединил две Кореи

В полуфинале командного чемпионата мира по настольному теннису в шведском Хальмстаде выступят не команды КНДР или Южной Кореи, а объединенная корейская сборная. Об этом было объявлено в четверг руководством Международной федерации пинг-понга и представительницами двух женских команд.

Президент федерации Томас Вайкерт рассказал, как было принято решение: "Это исторический момент для нашего спорта. Идея родилась, можно сказать, случайно: мы обсуждали, что в четвертьфинале сразятся сборные Северной и Южной Кореи, и тогда кто-то предложил им выступить объединенной командой без борьбы".

Теперь, в полуфинале мирового первенства корейская сборная сыграет с победительницами четвертьфинала между Украиной и Японией.

"Мне было очень интересно: удастся ли объединить сборные и смогу ли я сыграть в этой команде. Теперь, когда все произошло, я очень горжусь, что присутствовала при этом!" - говорит Ким Сон И, северокорейская спортсменка.

"Я думаю, что наша объединенная сборная - это лишь часть истории, - добавляет спортсменка из Южной Кореи Ян Ха Ын. - Для меня большая честь, что я вошла в эту историческую сборную".

В объединенную команду войдут обе сборные в полном составе. Если та займет место на подиуме, решили в Международной федерации настольного тенниса, медали получат все девять спортсменок (5 представительниц Южной Кореи и 4 КНДР), а на церемонии награждения будут подняты флаги обеих стран.

Последний раз объединенная корейская команда по настольному теннису выступала на чемпионате мира 1991 года в Чибе (Япония), где выиграла турнир.