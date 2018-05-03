Власти США проверяют информацию об освобождении троих американских граждан из исправительного лагеря в КНДР. Южнокорейские СМИ, а затем Reuters сообщили со ссылкой на южнокорейских активистов, что заключённых перевели в гостиницу под Пхеньяном. Их, якобы, собираются помиловать и отпустить на свободу.
От КНДР ожидают освобождения заключённых американцев
От КНДР ожидают освобождения заключённых американцев
О судьбе американцев в Твиттере напомнил президент США Дональд Трамп. «Как известно, прошлая Администрация долго добивалась освобождения трёх заложников из трудового лагеря в Северной Корее, но безуспешно. Следите за новостями», — говорится в сообщении.
Речь идёт об американцах корейского происхождения, осуждённых по статьям о шпионаже и враждебном поведении. Двое из них приехали в КНДР в рамках гуманитарного проекта и работали в Университете наук и технологий в Пхеньяне. Слухи об их освобождении появились на фоне подготовки саммита с участием американского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына. Представители семей заключённых и Госдепартамент, впрочем, подчеркивают, что пока ничего не знают об изменении положения американцев.