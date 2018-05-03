Нигер на страже безопасности Европы

Нигер – государство, о котором сейчас говорят все чаще, когда речь заходит о борьбе с джихадизмом. Силы особого назначения этой страны проходят специальную подготовку при поддержке западных военных. Цель заключается в том, чтобы уничтожить террористов в их собственных бастионах, расположенных в пустыне, – притом не только в самом Нигере, но и за его пределами. В октябре прошлого года несколько американских военных погибли, находясь в засаде недалеко от границы с Мали, – страной, которая до сих пор страдает от последствий гражданской войны в Ливии.

Маркус Хикс, генерал-майор армии США: "Все мои африканские партнеры скажут вам, что крах Ливии – это главная причина нестабильности региона. Потоки оружия и подготовленных вооруженных ополченцев привели к дестабилизации ситуации на севере Мали и служат подпиткой для террористических группировок по всему региону Сахель".

По мнению западных специалистов, Нигер может стать пунктом соединения различных террористических группировок – "Боко Харам", которая действует на территории Нигерии, "Харакат аш-Шабаб" из Сомали и "Исламского государства", бастионы которого расположены в Ливии.

США наращивают военное присутствие в Нигере, так же как Франция, Германия, Великобритания, Италия и другие западные страны. Их цель - сдерживание нелегальной миграции и борьба с джихадизмом. Оба эти явления связаны между собой и, по мнению аналитиков, подрывают стабильность Европы. Западные державы сотрудничают с Нигерией, Чадом и другими африканскими государствами. Эти страны в 2018 году присоединились к военным учениям, которые получили название "Флинтлок".

Разак Ибрахим, Силы особого назначения Нигера: "Экстремистские группировки используют мигрантов, потому что эти люди очень уязвимы. Их легко завербовать. Джихадисты смешиваются с мигрантами, чтобы попасть из одной страны в другую".

Одна задача, которую ставят перед собой власти Нигера и их западные партнеры, - это укрепление границ с Ливией. Именно этот маршрут как правило выбирают торговцы людьми и террористы.

Калла Мутари, министр обороны Нигера: "Терроризм подпитывает вся криминальная экономика. Те, кто переправляет мигрантов в Ливию, зачастую возвращаются оттуда с оружием. И эти же люди связаны с наркоторговлей".

Борьба с терроризмом невозможна без помощи правоохранительных органов. Как считают в Госдепартаменте США, полиция Нигера должна завоевать доверие жителей страны.

Сэм Пинеда, управление по борьбе с терроризмом Госдепартамента США: "Приграничные службы безопасности, например, могут ловить отдельных людей на границе и отправлять их в гражданские структуры. Эти учреждения уже проведут расследование и решат, как поступить с этими людьми в соответствии с местным законодательством".

Агадес находится на севере Нигера. После начала войны в Ливии этот город облюбовали различные преступные группировки. Тут пересекаются пути торговцев людьми, наркодилеров и террористов.

Инженерное подразделение США строит в Агадесе аэродром, который начнет функционировать с 2019 года. Формально он будет считаться авиабазой Нигера, но Соединенные Штаты планируют использовать эту площадку для собственных военных самолетов.

На аэродроме в Агадасе также будут располагаться американские дроны. Их основная задача - проведение разведывательных операций, но, согласно двустороннему соглашению между Вашингтоном и Ниамеем, в случае необходимости беспилотники могут использоваться для транспортировки оружия.

Некоторые жители Нигера выступают против присутствия иностранных военных. Они считают, что это может быть неправильно воспринято теми, кто живет в отдаленных районах страны, вследствие чего эти люди могут встать на путь джихадизма. И тогда возникнет риск, что Нигер превратится в своего рода африканский Афганистан.

Кака Туда, гражданский активист: "Они проводят операции, в которых задействованы дроны и самолеты и в которых участвуют военные на земле. Но народ этого не поддерживает. Да, можно обратиться к помощи иностранных военных, но к успеху это не приведет, потому что нет поддержки населения".

Евросоюз особенно обеспокоен сложившейся ситуацией. Брюссель волнует вопрос: как угроза терроризма и нелегальная миграция отразятся на стабильности ЕС?

Рауль Матеус Паула, посол Евросоюза в Нигере: "На карту поставлена безопасность Европы. Это очень важно. Терроризм и торговля людьми – вот угрозы, с которыми уже столкнулась Европа".

Регион Сахель стал площадкой для перезагрузки трансатлантических отношений. Полицейские и военные должны стать гарантами безопасности и помочь Европе в борьбе с преступностью, терроризмом, нелегальной миграцией. Но местных жителей волнует другое. Они хотят работы и улучшения условий жизни. И это та реальность, с которой придется работать США и Евросоюзу.