Полиция против железнодорожников

В Ницце произошли столкновения железнодорожников с полицией. Рано утром 3 мая около трехсот работников транспорта, представителей различных профсоюзов, пришли к префектуре департамента Приморские Альпы на юго-востоке Франции и потребовали встречи с префектом. Однако тот к ним так и не вышел. В свою очередь, правоохранители не позволили недовольным железнодорожникам проделать путь до представителя государства самостоятельно. В результате столкновений полиция применила слезоточивый газ. Во Франции вот уже месяц продолжаются забастовки сотрудников национальной компании SNCF: профсоюзы ополчились на подготовленную правительством реформу. Париж намерен открыть французский железнодорожный сектор для конкуренции. В результате, около 140 тыс. железнодорожников могут потерять привычные льготы (пожизненная гарантия сохранения рабочего места, ранний выход на пенсию и бесплатное пользование ж/д транспортом).