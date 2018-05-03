8 мая на своё первое заседание соберётся новый состав венгерского парламента. Его первой задачей будет формирование нового кабинета министров. А следующий пункт в повестке дня – принятие закона, получившего название «Стоп Сорос».
Чем закон "Стоп Сорос" угрожает венгерским НПО?
Чем закон "Стоп Сорос" угрожает венгерским НПО?
Законопроект предполагает введение 25%-ного налога на финансирование неправительственных организаций из-за рубежа и запрет на деятельность НПО, занимающихся организацией иммиграции в Венгрию.
В венгерском отделении организации Transparency International полагают, что закон никак не отразится на их деятельности.
Йосеф Петер Мартин, управляющий директор венгерского отделения Transparency International: «В тексте законопроекта "Стоп Сорос" речь идет только об организациях, занимающихся мигрантами. Венгерское отделение Transparency International не занимается миграцией. Мы никогда этим не занимались этим вопросом в отличие от от десятков других отделений нашей организации по всему миру».
В венгерском отделении организации Amnesty International настроены менее оптимистично.
Юлия Иван, директор венгерского отделения Amnesty International: «На наш взгляд, на гражданское общество оказывается очень серьёзное давление. Существует список НПО, за которыми ведётся наблюдение, мы получаем угрозы. Поэтому мы должны быть очень осторожны в нашей работе. Мы не в простой ситуации, потому что ведётся политическая кампания. Она противоречит существующим законам, а предлагаемый законопроект совершенно антиконституционен».
В новом составе парламента партия ФИДЕС Виктора Орбана располагает квалифицированным большинством, поэтому принятие нового закона лишь вопрос времени.