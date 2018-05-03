Сан-Паулу: поиски выживших на месте сгоревшей высотки

На месте обрушения высотного здания в крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу продолжаются поиски выживших и тел погибших. По меньшей мере 248 человек были спасены из горящего 25-этажного дома во вторник утром. Некоторые из них разместились в палатках на площади у расположенной поблизости церкви, местные жители приносят им одеяла и продукты. По некоторым данным, в высотке проживали около 400 человек. Формально высотка принадлежала Федеральной полиции Бразилии, но уже много лет была заброшена. В сложившейся ситуации в небоскребе поселились лица, самовольно занимающие чужую жилплощадь - это достаточно распространенная в южноамериканской стране практика. Власти не исключают, что число погибших может оказаться больше.