50-летие "красного мая"

3 мая 1968 г. студенческие волнения, начавшиеся в пригороде французской столицы Нантере, перекинулись в самое сердце Парижа, Латинский квартал, где расположена Сорбонна. Хотя большинство участников и лидеров протестов происходили из благополучных буржуазных семей, они вдохновлялись идеалами коммунистической революции – анархизмом, троцкизмом и маоизмом.

Даниэль Кон-Бендит, студенческий лидер 1968 г. (депутат Европарламента в настоящее время): "Не думаю, что мы сейчас достигнем нашей цели – нового общества, организованного на основе рабочих советов. Я понимаю, что это не случится сейчас. Но, по моему, очень важно, что люди во Франции осознали, что можно добиваться изменений с помощью демонстраций на улице или на заводе. Это важно".

Во второй половине дня, по просьбе руководства университета, в Латинский квартал входят отряды полиции, чтобы силой заставить разойтись или задержать митинговавших там студентов. На площади Сорбонны воздвигаются баррикады, в полицейских летят булыжники, против бунтующих студентов применяется слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Это только начало "красного мая", который, как тогда казалось, грозил опрокинуть пятую республику и президента де Голля. 13 мая во Франции начинается всеобщая забастовка – самая большая за всю историю страны. В ней приняли участие около 9 млн человек.

В конце месяца де Голль объявит досрочные парламентские, на которых голлисты – к большому разочарованию майских революционеров – одержат убедительную победу.