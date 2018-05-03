Джо Инглс и "Юта Джаз" неожиданно победили в гостях "Хьюстон Рокитс", сравняв счет в четвертьфинальной серии плей-офф.
"Юта" сравняла счет в серии с "Хьюстоном"
"Юта" сравняла счет в серии с "Хьюстоном"
Инглс 7 раз забил из-за трехочковой дуги, набрав в итоге 27 очков. Во многом его усилиями "Джазмены" к концу второй четверти убежали в отрыв на 25 очков. Очень эффективно у гостей сыграл и разыгрывающий Донован Митчелл, оформивший дабл-дабл с 17 очками и 11 передачами.
Во второй половине матча "Ракеты", ведомые Джеймсом Харденом, организовали погоню и в какой-то момент даже вышли вперед. Сам Харден записал на свой счет 32 очка и сделал также 11 передач.
Однако концовка матча все же осталась за "Ютой", которая победила со счетом 116:108. Счет в серии стал равным 1:1, и команды перебираются в Солт-Лейк-Сити.