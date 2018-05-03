Для кого-то - малопонятные таблички с клинописью, для кого-то - артефакты древнего Двуречья, современный Ирак когда-то был Месопотамией.
Возвращение культурных ценностей
Возвращение культурных ценностей
История возвращения культурных ценностей, похищенных еще 7 лет назад началась, когда таможенные службы США зафиксировали прибытие посылок в адрес одного из крупнейших ритейлеров, продающего в том числе и антиквариат.
Выручка от продажи похищенного шла в том числе и на финансирование терроризма.
Об этом замдиректора Таможенной службы США Томас Хомен: "Обкрадывать нацию, лишая ее культурного наследия - одна из самых старых форм взаимодействия организованной преступности, сегодня прибыли идут на финансирование террористов, а с приходом новых технологий размах такой деятельности получил глобальный характер".
Большинство из артефактов, которые были возвращены Ираку, датируются 3-м тысячелетием до нашей эры и временем, которые историки называют еще Старовавилонской эпохой.
Ценность возвращенного исчислению в цифрах не поддается.