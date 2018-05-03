"Все жертвы терактов равны"

Хосе Варгас возглавляет Ассоциацию жертв терроризма в Каталонии. Он рассказывает:

"В тот день в 16:08 мы шли по коридору над стоянкой для машин, как раз в том месте, где взорвался автомобиль. Над нами взметнулся огромный столб пламени. Крыша здания обрушилась, с полок посыпались товары, сами полки тоже попадали. Стало темно. Это был настоящий ад, потому что мы ничего не видели. Мы не могли понять — мы умерли, или еще живы. Были только слышны крики о помощи".

Хосе Варгас не верит в искренность баскских сепаратистов:

"Все жертвы теркатов равны. Они не делятся на первую или вторую категорию. Мы все жертвы — и люди в военной форме, и мирные жители. Они (сепаратисты) попросили прощения, но не за всех, это прощение идет не от сердца, оно прозвучало для сторонников. Но всех остальных такой просьбой о прощении обмануть невозможно".

"Роспуск этой террористической группировки, этой банды убийц произошел под давлением служб безопасности и самих жертв. И здесь мы должны упрекнуть власти Испании — не только нынешнее, но и все предыдущие правительства — потому что они не рассчитывали на нашу помощь в том, чтобы с правиться с этим бедствием. А мы думаем, что они должны были рассчитывать на тех, кто выжил, потому что с нашей поддержкой все выглядело бы более праводобно. Нежели чем то, что сейчас пвтаются делать убийцы из группировки ЭТА".