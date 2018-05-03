Невиданная по своей силе песчаная буря пронеслась по северным штатам Индии. По последним данным, стихия унесла жизни более 100 человек.
Индия: стихия унесла жизни более 100 человек
Индия: стихия унесла жизни более 100 человек
Буря сопровождалась штормовым ветром, который валил деревья и срывал крыши домов, а также причинил серьезный ущерб для инфраструктуры.
Сильнее всего от стихии пострадали штаты Уттар-Прадеш и Раджастхан, общее население которых более 200 млн человек. Затронут также оказался Дели, второй по величине город Индии.
Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также поручил властям согласовать меры по оказанию помощи нуждающимся. В настоящее время местные власти оценивают ущерб от стихийного бедствия.