4 мая начинается знаменитая веломногодневка "Джиро д'Италия". Впервые в истории гонки старт будет дан за пределами Европы , а именно - в Израиле, где пройдут первые три этапа итальняского Гранд-тура.
"Джиро д'Италия" стартует 4 мая в Иерусалиме
"Джиро д'Италия" стартует 4 мая в Иерусалиме
Начнется состязание в Иерусалиме у стен Кнессета, в последующие дни гонщики переместятся в Хайфу, Тель-Авив и Эйлат. Только после этого спортсмены переберутся в Италию. Гонка завершится 27 мая в Риме.
В числе фаворитов голландский велогонщик Том Дюмулен (Team Sunwed), который будет отстаивать свой титул - он выиграл "Джиро" в прошлом году - а также британец Крис Фрум (Sky). Правда, его участие вызывает немалую полемику.
Осенью минувшего года допинг-проба британца дала положительный результат. Однако Фрум опротестовал результаты экспертизы. В настоящее время идет разбирательство.
Перед началом гонки Фрум прямо заявил, что правил он не нарушали, виноватым себя не считает и поэтому не видит оснований отказываться от участия в "Джиро".
Составить конкуренцию Фруму и Дюмулену может составить француз Тибо Пино (FDJ-Groupama), в прошлом году финишировавший 4-м в общем зачете, колумбиец Мигель Лопес из Astana, итальянец Доминико Поццовиво (Bahrain-Merida), в этом сезоне ставший вторым в генерале «Тура Альп», итальянец Фабио Ару (UAE Team Emirates), который поедет в девятый раз в Гранд-туре.