Журналист - смертельно опасная профессия

Все больше журналистов гибнут при выполнении профессионального долга и лишь десятая часть преступлений против сотрудников СМИ заканчивается привлечением виновных к ответственности. Таковы выводы очередного доклада ЮНЕСКО, публикация которого приурочена к отмечаемому 3 мая Всемирному дню свободы печати (World Press Freedom Day).

Одной из последних жертв журналистского цеха стала Дафна Каруана Галиция, убитая потому, что вела антикоррупционное расследование в отношении членов правительства Мальты.

Ее сын Эндрю надеется, что случившееся привлечет внимание международной общественности к рискам этой профессии: "Я опасаюсь, что журналисты, которые переняли эстафету из рук моей матери и продолжают ее расследования, не получают необходимой поддержки. Я имею в виду не только финансовую поддержку, но прежде всего моральную - за пределами Мальты, от Европейских организаций".

По данным Комитета по защите журналистов, в 2017 году погибли 46 сотрудников СМИ. 18 из них стали жертвами убийц. Число заключенных журналистов в прошлом году составило 262, 49 из них - в Китае.

Беспокойство ЮНЕСКО вызывают и новые тенденции, такие как подрыв доверия к журналистам со стороны популистских партий и движений и со стороны авторитарных режимов.

Тем не менее российский журналист и общественный деятель Роман Доброхотов остается оптимистом:

"Наше издание "The Insider" пользуется новыми возможностями, которые предоставляют интернет и соцсети. Так мы смогли распространить информацию о связях Владимира Путина с организованной преступностью, о коррупции в России и о войне на Украине. Все это возможно благодаря соцсетям в целом и отдельным блогерам".

Среди позитивных тенденций в области свободы слова в докладе ЮНЕСКО отмечено то, что половина жителей Земли имеет сегодня доступ к интернету, а в 112 государствах законы гарантируют свободу СМИ.