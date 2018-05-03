Очередной выпуск обзора “Вкратце из Брюсселя”:
Бесплатно по ЕС. Тайный визит Орбана. Бельгийское видение
Бесплатно по ЕС. Тайный визит Орбана. Бельгийское видение
18-летние граждане Евросоюза вскоре получат возможность бесплатно кататься на поездах по его странам. На этот проект, способствующий социальной интеграции и борьбе с популизмом, в семилетнем бюджете ЕС предложено выделить 700 млн евро.
В четверг настала очередь премьер-министра Бельгии изложить в Европарламенте свое видение Европы. Шарль Мишель заявил, что в сердце дискуссий о будущем ЕС должны быть его граждане.
Премьер-министр Венгрии посетил с необъявленным визитом Европарламент. Его партия «Фидес» подвергается критике Европейской народной партии, в которую она входит. Лидеры этой парламентской фракции, как сообщается, вызвали Орбана, чтобы обсудить его «нелиберальную» политику.