18-летние граждане Евросоюза вскоре получат возможность бесплатно кататься на поездах по его странам. На этот проект, способствующий социальной интеграции, в семилетнем бюджете ЕС предложено выделить 700 млн евро.
Бесплатные поездки по ЕС для его молодёжи
Бесплатные поездки по ЕС для его молодёжи
Еврокомиссар по образованию и молодёжи приглашает людей, достигающих совершеннолетия, заказывать билет уже в мае:
«В этом году мы выделим на такие международные поездки 12 млн евро, - сказал Тибор Наврачич. - Уже в этом месяце мы начнём принимать заявления, которые изучит группа независимых экспертов. А с июля 18-летние европейцы смогут отправляться в железнодорожные путешествия длительностью от одного до 30 дней».
Возить юношей и девушек по разным странам предложил евродепутат из Венгрии:
«Мы поможим им понять Европу, познакомиться с её жителями на месте, лучше узнать историю народов, - сказал Иштван Уйхей. - В результате новое поколение поймёт то, что, возможно, чувствовало послевоенное поколение: только мир и сотрудничество обеспечит процветание Европе».